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مصادر يمنية: مقتل ألف من مليشيات الحوثى منذ بدء معركة تحرير الحديدة (تحديث)

الأحد، 24 يونيو 2018 09:19 ص
مصادر يمنية: مقتل ألف من مليشيات الحوثى منذ بدء معركة تحرير الحديدة (تحديث) الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)
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أفادت مصادر يمنية، اليوم الأحد، بأن نحو ألف من عناصر مليشيات الحوثى قتلوا منذ بدء معركة تحرير الحديدة.

ونقلت قناة ( سكاى نيوز) الإخبارية اليوم عن المصادر قولها :" إن المناطق فى محيط مطار الحديدة شهدت اشتباكات عنيفة بين ألوية العمالقة وميليشات الحوثى"، موضحة أن الاشتباكات وقعت فى اتجاه ساحل الدوار .

وأشارت المصادر اليمنية إلى أن مقاتلات التحالف قصفت أهدافا للمتمردين فى مديرية الدريهمى جنوب الحديدة.

يذكر أن القوات اليمنية المشتركة بدعم التحالف العربى تواصل عمليات التمشيط فى الساحل الغربى لقطع طرق إمداد مليشيات الحوثى الإنقلابية فى جبهة الحديدة، وقامت بإحباط عمليات تسلل حاول المتمردون تنفيذها فى محاور عدة بالمناطق المحررة.

من جهته أعلن الجيش اليمنى مقتل 11 شخصا من ميليشيات الحوثى فى جبهة الملاجم بمحافظة البيضاء خلال اليومين الماضيين.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية أن الجيش الوطنى تمكن أيضا من أسر 11 حوثيا فى مديرية نعمان التى تم إعلان تحريرها بالكامل، وانتقلت المعارك إلى مديرية الملاجم وسط تقدم ميدانى مستمر لاستكمال تحرير محافظة البيضاء.

وأكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش تواصل تقدمها بوتيرة عالية فى الملاجم من عدة محاور محرزة تقدما بمسافة 30 كم فى المديرية.

يذكر أن قوات الجيش اليمني، بدعم من تحالف دعم الشرعية، تسعى لاستكمال تحرير محافظة البيضاء التى تتوسط بموقعها الاستراتيجى ثمانى محافظات يمنية.

و يقترب التحالف من وسط مدينة الحديدة، الميناء الرئيسى فى البلاد.


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الجيش اليمنى

ميليشيات الحوثى

التحالف العربى

محافظه البيضاء




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