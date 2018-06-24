مد أجل الحكم فى استئناف "أصحاب المعاشات" على حكم وقف تنفيذ إضافة العلاوات

كتب كريم صبحى

قررت محكمة مستأنف القاهرة الأمور المستعجلة، مد أجل النطق بالحكم في الاستئناف على حكم وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري إلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بصرف مستحقات أجورهم المتغيرة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس التي كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم إلى جلسة 29 يوليو المقبل.

وكان الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أقام استئنافا على الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري مؤقتا، وطالب بإلغاء الحكم لعدم اختصاص «الأمور المستعجلة» نظر الاستشكالات الصادرة على أحكام القضاء الإداري