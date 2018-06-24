محافظ القاهرة يستقبل عمدة فرانكفورت والوفد المرافق له

كتب سيد الخلفاوى

استقبل المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة بمكتبه بيتر فيلدمان عمدة فرانكفورت والوفد المرافق له، الذى يضم عدد من مسئولى مدينة فرانكفورت ورؤساء أحزاب وممثلى عدد من شركات السياحة والغرف الصناعية والتجارية بفرانكفورت بحضور الدكتور القس ثروت قادس ممثلاً عن الكنيسة الانجيلية المسيحية ، والسفير باسم خليل نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية ، وسوينكي سايمون القائم بأعمال السفير الألماني بالقاهرة .

وأكد المحافظ خلال اللقاء على توطيد العلاقات وتعزيز تبادل الأنشطة في كل المجالات بين المدينتين في إطار اتفاقية التآخي الموقعة بينهما منذ حوالي 40 عاماً ، كما طالب المحافظ بضرورة تفعيل الاتفاقية والعمل على الاستفادة من التجربة والخبرات الألمانية لتطوير الأعمال بالادارة المحلية بالقاهرة وفي كافة المجالات الأخرى الثقافية والاجتماعية والتجارية والرياضية ، وتبادل شباب المدارس والجامعات لتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات والثقافات .

كما أكد المحافظ على أهمية تعزيز التدريب المهني وتطوير المدارس الصناعية بالقاهرة ومحكاة مشروع مبارك ـ كول والذي أفاد الطلاب المصريين واكتسابهم الخبرات الفنية والحرفية .

ولفت المحافظ إلى أن القاهرة تتسم حالياً بالأمان الكامل والذي يماثل كبرى عواصم العالم وهو السبيل لتشجيع إقبال السياحة الألمانية للقاهرة وخاصة لما تتمتع به القاهرة من العناصر الأساسية للسياحة وخاصة مع قرب الانتهاء من إنشاء المتحف المصري الكبير بالهرم .

وعبر عمدة فرانكفورت بيتر فيلدمان عن سعادته الشخصية بوجوده بالقاهرة والحفاوة وحسن الاستقبال مؤكداً على أن مدينة فرانكفورت تتميز أنها يوجد بها أكثر من 180 جنسية و200 لغة أخرى بخلاف الألمانية والانجليزية والجميع متعايش بسلام وإحترام للقانون وقبول الآخر رغم اختلاف الآراء والديانات والجنسيات واللغات ، مشيراً إلى أهمية التعليم لازدهار كافة المجالات الأخرى .

ووجه عمدة فرنكفورت الدعوة لمحافظ القاهرة لزيارة فرانكفورت خلال العام القادم للاحتفال بمناسبة مرور 40 عام على توقيع اتفاقية التآخي بين المدينتين واستعراض نتائج الأبحاث عن كافة النقاط التي يمكنها تفعيل زيادة التبادل والنشاط بين البلدين والذي سوف يتم عن طريق لقاءات عمل مصغرة بين المتخصصين في كل مجال .

شهد اللقاء اللواء محمد الشيخ السكرتير العام لمحافظة القاهرة، واللواء أحمد فؤاد السكرتير العام المساعد، ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، وهاني عزيز أمين عام جمعية محبي مصر السلام ممثلاً عن المجتمع المدني.