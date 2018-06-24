قرار وزير المالية بتكليف نائب هيئة قضايا الدولة بتشكيل لجان الطعن الضريبى

كتب أحمد إسماعيل

كلف الدكتور محمد معيط وزير المالية الجديد، المستشار أحمد محمد خليفة عبد الله، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بتشكيل لجان الطعن الضريبى، وتحديد وبيان مقارها، بالإضافة إلى تحديد اختصاصتها المكانى، ومكافآت أعضائها وتعديلاتها، وذلك بناءا على قرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2018.

جاء ذلك القرار بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، بتكليف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المكتب الفنى للجان الطعن الضريبى المشكلة بقرار وزير المالية رقم 49 لسنة 2013، وذلك خلفا للمستشار جمال أحمد توفيق محمد.