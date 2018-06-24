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قاضى خلية "ميكروباص حلوان" يسمح لمتهم بلقاء طفلته فى حرم المنصة

الأحد، 24 يونيو 2018 12:50 م
قاضى خلية "ميكروباص حلوان" يسمح لمتهم بلقاء طفلته فى حرم المنصة محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان، وسمحت المحكمة للمتهم سعيد محمد بلقاء طفلته أثناء الجلسة فى حرم المنصة، وفيما دخلت الطفله فى نوبة بكاء، وهنا وجه رئيس المحكمة حديثه للمتهم قائلا :"هخليك تقابلها براحتك بعد الجلسة"

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.

 

 

 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

على

قاتل

وماذا عن بكاء أطفال شهداء ميكروباص حلوان من الجنود والضباط .هذا القاتل المجرم لا يستحق أى رأفه.لعنة الله على كل إخوانى .

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