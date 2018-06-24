video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 12:21 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو يفضح تلاعب النظام التركى فى انتخابات الرئاسة لصالح أردوغان

الأحد، 24 يونيو 2018 11:05 ص
فيديو يفضح تلاعب النظام التركى فى انتخابات الرئاسة لصالح أردوغان تلاعب النظام التركى فى صناديق الاقتراع
كتبت إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعى مقطع  فيديو يفضح انتهاكات النظام التركى وتلاعبه فى الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس التركى الحالى والمرشح الرئاسى فى انتخابات مبكرة تجرى اليوم، الأحد، ويخوض فيها 5 مرشحين.

وبحسب صحيفة زمان التركية المعارضة يكشف مقطع الفيديو إلقاء حزمة من البطاقات الانتخابية فى صندوق الاقتراع لصالح حزب أردوغان، فى بلدة سروج أورفة، مضيفة أن مراقب كردى سجل الحادثة، ونشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعى ليفضح تزوير النظام.

وأكدت الصحيفة أن النظام التركى بدأ أعمال التزوير والتلاعب فى صناديق الاقتراع منذ الساعات الأولى من فتح لجان الاقتراع أمام الناخبين، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت أكثر من 56 مليون شخص.

ويتنافس فى الانتخابات التركية 5 مرشحين وهم رجب طيب أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية ومحرم انجه زعيم الحزب الجمهورى اليسارى وميرال أكشنار زعيمة حزب الخير، صلاح الدين دميرتاش مرشح حزب "الشعوب الديمقراطي"، الموالى للأكراد، تامال كارا موللا أوغلو ، مرشح حزب "السعادة" المحافظ، ودوجو بارينجاك، مرشح حزب "الوطن" القومى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هاشتاج مرشح الرئاسة التركية "انجه" ينافس أردوغان ويتصدر تويتر فى تركيا

تركيا

اخبار تركيا

اخبار تركيا اليوم

تزوير

اردوغان

انتخابات رئاسية تركيا

اخبار العالم




لا تفوتك
القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بالجيزة

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بالجيزة

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

إنطلاق امتحانات الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع بالثانوية العامة.. طلاب كفر الشيخ يتوقعون سهولة الامتحان.. ومدير أمن سوهاج: استنفار أمنى كامل بكافة الإدارات التعليمة.. وقلق يسيطر على طلاب الإسكندرية

إنطلاق امتحانات الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع بالثانوية العامة.. طلاب كفر الشيخ يتوقعون سهولة الامتحان.. ومدير أمن سوهاج: استنفار أمنى كامل بكافة الإدارات التعليمة.. وقلق يسيطر على طلاب الإسكندرية

برعاية إيطالية.. مركز بحوث الشرطة يعقد أولى الدورات التدريبة للأفارقة فى القاهرة.. روما تستعين بالشرطة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. و 22 جنسية تتدرب على أحدث أساليب مكافحة الجريمة المنظمة

برعاية إيطالية.. مركز بحوث الشرطة يعقد أولى الدورات التدريبة للأفارقة فى القاهرة.. روما تستعين بالشرطة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. و 22 جنسية تتدرب على أحدث أساليب مكافحة الجريمة المنظمة

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

لو بتحبى الضفاير.. اعرفى إزاى تعمليها بأكثر من شكل فى خروجاتك المختلفة

لو بتحبى الضفاير.. اعرفى إزاى تعمليها بأكثر من شكل فى خروجاتك المختلفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة