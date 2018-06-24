فيديو يفضح تلاعب النظام التركى فى انتخابات الرئاسة لصالح أردوغان

كتبت إسراء أحمد فؤاد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو يفضح انتهاكات النظام التركى وتلاعبه فى الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس التركى الحالى والمرشح الرئاسى فى انتخابات مبكرة تجرى اليوم، الأحد، ويخوض فيها 5 مرشحين.

وبحسب صحيفة زمان التركية المعارضة يكشف مقطع الفيديو إلقاء حزمة من البطاقات الانتخابية فى صندوق الاقتراع لصالح حزب أردوغان، فى بلدة سروج أورفة، مضيفة أن مراقب كردى سجل الحادثة، ونشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعى ليفضح تزوير النظام.

وأكدت الصحيفة أن النظام التركى بدأ أعمال التزوير والتلاعب فى صناديق الاقتراع منذ الساعات الأولى من فتح لجان الاقتراع أمام الناخبين، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت أكثر من 56 مليون شخص.

ويتنافس فى الانتخابات التركية 5 مرشحين وهم رجب طيب أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية ومحرم انجه زعيم الحزب الجمهورى اليسارى وميرال أكشنار زعيمة حزب الخير، صلاح الدين دميرتاش مرشح حزب "الشعوب الديمقراطي"، الموالى للأكراد، تامال كارا موللا أوغلو ، مرشح حزب "السعادة" المحافظ، ودوجو بارينجاك، مرشح حزب "الوطن" القومى.