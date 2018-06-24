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فيديو.. وحدة الهندسة السودانية باليمن تنزع الألغام وتتخلص منها

الأحد، 24 يونيو 2018 05:18 م
فيديو.. وحدة الهندسة السودانية باليمن تنزع الألغام وتتخلص منها ضابط سودانى بوحدة الهندسة يعمل عن نزع لغم باليمن
كتب أيمن رمضان
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شاركت وحدات الهندسة التابعة للجيش السودانى قوات التحالف العربى فى المعركة مع ميليشيا الحوثى التابعين لإيران باليمن، حيث قامت بنزع الألغام من منطقة الساحل الغربى بعد سيطرة قوات التحالف على الأرض ودحر الميليشيات الحوثية.

ومن جانبه، قال رئيس وحدة الهندسة السودانية الرائد خالد حميدة، إن تعداد وحدته 6 ضباط و140 فرد، وتتمثل مهامها الأساسية فى تطهير الألغام من المواقع المحررة، مشيراً إلى أنه تم رفع 13 ألف لغم من منطقة الساحل الغربى حتى الآن، وتابع: "يتم وضعها فى أماكن غير مأهولة بالسكان من أجل تفجيرها والتخلص منها بعد نزعها".


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