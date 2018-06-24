فيديو.. مؤيدون من حزب أردوغان يعتدون على مراقبين من المعارضة

كتب- هاشم الفخرانى

اعتدى مؤيدون من حزب العدالة والتنمية التركى الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان على المراقبين لعملية التصويت من الأحزاب المعارضة بمدينة كوجالي غرب تركيا.

وجاءت عملية الاعتداء على المراقب بعدما كشف عن عملية تزوير لصالح العدالة والتنمية.

مؤيدو حزب #أردوغان يعتدون على المراقبين لعملية التصويت من الأحزاب المعارضة بمدينة كوجالي غرب #تركيا



زعيم المعارضة: تأتي أنباء التزوير من شرق وجنوب شرق تركيا لذا أحذر السلطات من أخذ دور في التزوير.. أنتم موظفو الدولة لا حزب أردوغان! #التزوير_في_الانتخابات_التركية#تركيا_تنتخب pic.twitter.com/KyLNq3zQAv — Zaman Arabic (@zamanarabic) June 24, 2018

وأنطلقت صباح اليوم فى تركيا الأنتخابات الرئاسة والبرلمانية لاختيار رئيس جديد للبلاد، واختيار برلمان جديد بعد وصول عدد الأعضاء إلى 600 عضو بدلا من 550 .

ومن المنتظر أن يدلي 56 مليونا و322 ألفا و632 ناخباً تركيا بأصواتهم في 180 ألفا و64 صندوقا انتخابيا، موزعين على جميع أنحاء الولايات التركية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، عن "تحالف الشعب" (يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية)، والمرشح عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض محرم إنجه، ومرشح حزب "الشعوب الديمقراطي" صلاح الدين دميرطاش.