فيديو.. تهريب صناديق الاقتراع بانتخابات رئاسة تركيا لتزويرها لصالح أردوغان

كتب- هاشم الفخرانى

تداول نشطاء أتراك مقطع فيديو لخروج صناديق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التى تجرى الآن فى تركيا، من لجان التصويت عبر سيارات الشرطة، وزعم أحد المسئولون فى اللجان أنه يتم الذهاب بها لتصويت كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة فى حين يتم ملؤها ببطاقات تصويتية لصالح رجب طيب أردوغان.

انطلقت صباح اليوم فى تركيا الانتخابات الرئاسة والبرلمانية لاختيار رئيس جديد للبلاد، واختيار برلمان جديد بعد وصول عدد الأعضاء إلى 600 عضو بدلا من 550 .

ومن المنتظر أن يدلي 56 مليونا و322 ألفا و632 ناخباً تركيا بأصواتهم في 180 ألفا و64 صندوقا انتخابيا، موزعين على جميع أنحاء الولايات التركية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، عن "تحالف الشعب" (يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية)، والمرشح عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض محرم إنجه، ومرشح حزب "الشعوب الديمقراطي" صلاح الدين دميرطاش.