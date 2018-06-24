فى حملة بالمنوفية..ضبط صاحب محطة وقود باع 10 آلاف لتر سولار بالسوق السوداء

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير القضية القضية رقم 1128جنح أ د ط مركز الشهداء لسنه 2018م ضد "ب .م. ط. " 48 عاما صاحب محطة تموين سيارات بقرية العراقية دائرة المركز وذلك لقيامه بالتصرف فى كمية 10آلاف لتر سولار، كما تم تحرير44 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز.