فلسطينى يشتبه فى تنفيذه عملية الدهس قرب بيت لحم يسلم نفسه لقوات الاحتلال

رام الله (أ ش أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى أن شابا فلسطينيا يشتبه فى تنفيذه عملية دهس لعدد من الجنود قرب قرية حوسان قضاء بيت لحم جنوب الضفة الغربية ليلة أمس قد سلم نفسه فجر اليوم.

وذكرت وسائل الاعلام العبرية أن الشاب الفلسطينى نفى خلال استجوابه من قبل المخابرات الإسرائيلية أن يكون نفذ هجوما بل كان عبارة عن حادث سير .

وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر كيف سلم الشاب نفسه لقوات الاحتلال على مدخل مدينة بيت لحم.

وكانت سيارة فلسطينية دهست جنودا على مدخل قرية حوسان ليلة أمس أسفرت عن إصابة ثلاثة جنود بجروح، لكن مواقع عبرية استبعدت أن تكون عملية الدهس جرت على خلفية قومية وقالت انها لا تتعدى بانها حادث سير.

فى غضون ذلك، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات فى محافظات الضفة الغريية اعتقلت خلالها عددا من المواطنين.. كما تم تسليم بلاغات استدعاء لأسرى محررين.

واندلعت مواجهات بعد اقتحام قرية عارورة شمال غرب رام الله وتسليم بلاغات استدعاء لمخابرات الاحتلال لمجموعة من الشبان فى قرية مزارع النوبانى المجاورة.