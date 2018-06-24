فضيحة انتخابات جديدة فى تركيا.. ناخب مؤيد لأردوغان يدلى بصوته مرتين "فيديو"

كتب – محمود محيى

فى ظل استمرار الشكاوى من الخروقات وعمليات التزوير التى تشهدها الانتخابات فى تركيا، أدلى أحد الناخبين المؤيدين للرئيس التركى رجب طيب أردوغان بصوته مرتين فى بلدة كردية لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم ولأردوغان.

أحد الناخبين في #تركيا يدلي بصوته "مرتين" في قرية "سونجو" التابعة لمدينة "موش" ذات الأغلبية الكردية لصالح #أردوغان و #حزب_العدالة_والتنمية ثم يصور ذلك وينشره عبر حساباته في الإعلام الاجتماعي#التزوير_في_الانتخابات_التركية#تركيا_تنتخب pic.twitter.com/2VHQNmcSUH — Zaman Arabic (@zamanarabic) June 24, 2018

ونشر الناخب التركى مقطع فيديو أثناء إدلائه بصوته مرتين فى قرية "سونجو" التابعة لمدينة "موش" شرق تركيا ذات الأغلبية الكردية لصالح أردوغان وحزب العدالة والتنمية، وانتشر المقطع عبر منصات التواصل الاجتماعى، حسب صحيفة "زمان" التركية.

من جهة أخرى، توقفت أعمال التصويت عصر اليوم فى لجان الانتخابات ببلدة سوروج بمدينة شانلى أورفا جنوب تركيا بعد ورود أنباء عن خروقات انتخابية وأعمال تزوير.

وحول الخروقات الانتخابية فى شانلى أورفا ذكر عضو مجلس إدارة حزب الشعوب الديمقراطى الكردى والمحامى هدايت أنميك أنه تم التقدم بالطلبات اللازمة للهيئات الانتخابية فى المدينة والبلدة، مشيرًا إلى استجابتهم وتوقف أعمال التصويت فى اللجان التى شهدت انتهاكات فى بلدة سوروج.