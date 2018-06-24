طلاب الثانوية العامة يشيدون بسهولة امتحان الاحياء 2018

أكد طلاب الثانوية العامة سهولة امتحان الاحياء 2018 حيث أن الأسئلة واضحة ومباشرة ودقيقة ولا تحتاج إلى كتابة كثيرة.

وأوضح الطلاب أن الأحياء من المواد الصعبة ومن ثم فمستوى الأسئلة جاء مناسب لمستويات الطلاب وتوجد بعض الجزئيات للطلاب المتميزين.

كما أشاد طلاب الشعبة الأدبية بسهولة امتحان علم النفس والاجتماع حيث أكدت الطالبة زينب ياسر بلجنة مدرسة جيل الحرية بالسيدة زينب أن مستوى الأسئلة يتمشى مع مستويات الطلاب المختلفة موضحة أن الأسئلة من كتاب الوزارة ومباشرة.

وكانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.