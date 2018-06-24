video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 11:37 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

ضبط 3 كيلو بانجو و 5 أسلحة نارية وطلقات فى حملة أمنية بأسوان

الأحد، 24 يونيو 2018 10:09 م
ضبط 3 كيلو بانجو و 5 أسلحة نارية وطلقات فى حملة أمنية بأسوان مخدر البانجو
أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الأحد من ضبط 3 كيلو من مخدر البانجو ، و5 قطعة سلاح نارى، و12 طلقات خلال حملة أمنية مكبرة.

وأوضح بيان مديرية أمن أسوان، بأن المتهم "ممدوح.ع" 40 سنة، عاطل، ويقيم دائرة مركز إدفو، ضبط بحوزته "سلاح ناري بندقية خرطوش عدد (5) طلقات من ذات العيار + كمية من نبات البانجو المخدر تزن (3) كيلو جرام"، وأيضاً ضبط "نوبى.س" 23 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم ثان أسوان، وبحوزته "سلاح فرد روسي محلي الصنع +عدد (200) قرص مخدر".

كما تم ضبط "فهمى.ع" 27 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز كوم أمبو، وبحوزته سلاح ناري بندقية آلية و3 طلقات من ذات العيار، و"رجب.ع" 34 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز إدفو، وبحوزته "سلاح نار فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار، و"حسن.ف" 30 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم ثان أسوان والسابق ضبطه وإحضارة في 6 قضايا، وبحوزته "سلاح نار فرد روسي وطلقة من ذات العيار"، و"محمد.ث" 25 سنة، سائق، ومقيم دائرة مركز أبو سمبل والسابق ضبطه وإحضارة في 4 قضايا، وبحوزته "كمية من نبات البانجو المخدر تزن 250 جرام و100 قرص مخدر، بجانب ضبط "أنور.س" 46 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم أول أسوان مسجل خطر والسابق ضبطه وإحضاره في عدد (27) قضية وبحوزتة "كمية من جوهر الأفيون المخدر تزن 10 جرام.

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 7 أطفال عقرهم حيوان مجهول فى أسوان

حمله امنيه

مديريه امن اسوان

مخدرات

اسلحه

اخبار الحوادث

اخبار مصر




لا تفوتك
رئيس الوزراء عقب لقائه على عبد العال: بيان الحكومة أمام البرلمان قبل 4 يوليو

رئيس الوزراء عقب لقائه على عبد العال: بيان الحكومة أمام البرلمان قبل 4 يوليو

الزراعة: لا زيادة فى أسعار أسمدة المحاصيل الصيفية وتوفير 970 ألف طن بالجمعيات

الزراعة: لا زيادة فى أسعار أسمدة المحاصيل الصيفية وتوفير 970 ألف طن بالجمعيات

هكذا حلت أجهزة الأمن لغز مقتل أحفاد "المرسى أبو العباس" ووالدتهم فى 5 أيام.. التحريات والكاميرات أكدت عدم دخول أشخاص غريبة.. التضييق على الزوج دفعه للاعتراف بارتكاب الجريمة.. والنيابة تنتظر تقرير المعمل الجنائى

هكذا حلت أجهزة الأمن لغز مقتل أحفاد "المرسى أبو العباس" ووالدتهم فى 5 أيام.. التحريات والكاميرات أكدت عدم دخول أشخاص غريبة.. التضييق على الزوج دفعه للاعتراف بارتكاب الجريمة.. والنيابة تنتظر تقرير المعمل الجنائى

البرلمان يوافق على تمديد الطوارئ 3 أشهر و70 مليارا اعتمادا إضافيا.. سعد الجمال: الموافقة حماية للمواطن وليست تقييدا للحرية.. متحدث المجلس: لن تمس الحريات العامة.. ووزير المالية: 25% من موارد الدولة غير ضريبية

البرلمان يوافق على تمديد الطوارئ 3 أشهر و70 مليارا اعتمادا إضافيا.. سعد الجمال: الموافقة حماية للمواطن وليست تقييدا للحرية.. متحدث المجلس: لن تمس الحريات العامة.. ووزير المالية: 25% من موارد الدولة غير ضريبية

كأس العالم 2018.. هارى كين أفضل لاعب فى مباراة انجلترا ضد بنما

كأس العالم 2018.. هارى كين أفضل لاعب فى مباراة انجلترا ضد بنما

الشناوى يحرس مرمى منتخب مصر أمام السعودية.. والحضرى يشارك بديلا

الشناوى يحرس مرمى منتخب مصر أمام السعودية.. والحضرى يشارك بديلا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة