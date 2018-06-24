ضبط 3 كيلو بانجو و 5 أسلحة نارية وطلقات فى حملة أمنية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الأحد من ضبط 3 كيلو من مخدر البانجو ، و5 قطعة سلاح نارى، و12 طلقات خلال حملة أمنية مكبرة.

وأوضح بيان مديرية أمن أسوان، بأن المتهم "ممدوح.ع" 40 سنة، عاطل، ويقيم دائرة مركز إدفو، ضبط بحوزته "سلاح ناري بندقية خرطوش عدد (5) طلقات من ذات العيار + كمية من نبات البانجو المخدر تزن (3) كيلو جرام"، وأيضاً ضبط "نوبى.س" 23 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم ثان أسوان، وبحوزته "سلاح فرد روسي محلي الصنع +عدد (200) قرص مخدر".

كما تم ضبط "فهمى.ع" 27 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز كوم أمبو، وبحوزته سلاح ناري بندقية آلية و3 طلقات من ذات العيار، و"رجب.ع" 34 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز إدفو، وبحوزته "سلاح نار فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار، و"حسن.ف" 30 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم ثان أسوان والسابق ضبطه وإحضارة في 6 قضايا، وبحوزته "سلاح نار فرد روسي وطلقة من ذات العيار"، و"محمد.ث" 25 سنة، سائق، ومقيم دائرة مركز أبو سمبل والسابق ضبطه وإحضارة في 4 قضايا، وبحوزته "كمية من نبات البانجو المخدر تزن 250 جرام و100 قرص مخدر، بجانب ضبط "أنور.س" 46 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم أول أسوان مسجل خطر والسابق ضبطه وإحضاره في عدد (27) قضية وبحوزتة "كمية من جوهر الأفيون المخدر تزن 10 جرام.