صور .. "الزراعة": حملات على الزراعات الصيفية لزيادة الإنتاج ومكافحة الأفات بالمحافظات

كتب عز النوبى

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، حملات مرورية مكثفة على جميع الزراعات الصيفية، والوقوف على مكافحة الآفات لهذه المحاصيل ضمن خطة الوزارة لحماية المحاصيل من مخاطر الآفات والأمراض التى تهدد الانتاج، وحل مشاكل جميع المزراعين التى تواجههم بمحافظات الجمهورية .

يأتى ذلك بعد قرار الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، تكليف لجنة فنية برئاسة الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية، بمشاركة الدكتور ممدوح السباعى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات والمهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمهندس إبراهيم النجار مدير عام منطقة شرق الدلتا لمكافحة الأفات والمهندس محمد جريش مدير عام منطقة القناة وسيناء لمكافحة الافات لمتابعة حالة المحاصيل الصيفية ومدير التقدم فى الزراعات الصيفية.

وقال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إنه تم الاطمئنان على المحاصيل الصيفية وخاصة زراعات القطن والذرة، والوقوف على مكافحة الآفات لهذه المحاصيل ضمن خطة الوزارة لحماية المحاصيل من مخاطر الآفات والأمراض التى تهدد الإنتاج، مشيرا إلى أن نتائج المتابعة أكدت أن مرض العفن الهبابى الذى يصيب زراعات المانجو تحت السيطرة وجهود المكافحة نجحت فى تحقيق أهدافها بحماية المحصول الاستراتيجى من هذه المخاطر.

وقال الدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إن اللجنة نبهت على مختلف الإدارات الفنية الزراعية بمختلف المحافظات ضرورة تكثيف المرور على جميع المحاصيل الزراعية وحل جميع المشاكل التى تواجه المزارعين، مشيرا إلى أنه تم الإستماع إلى مشاكل المزارعين وآليات الحل بالتعاون مع الوزارة وتطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة والمكافحة لمختلف الآفات.

وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، إن اللجنة قامت بمتابعة الاعمال وتفقد حالة المحاصيل الحقلية والصيفية وبدات بمحافظتى الشرقية والاسماعيلية، موضحا إنه تم المرور على بعض المحاصيل مثل القطن والذرة ومزارع المانجو، وأن جميع مؤشرات المحاصيل الزراعية توضح أنها بحالة جيدة، مع توعية المزارعين بطرق إكتشاف المبيدات المغشوشة وأنسب الوسائل لتطبيق التوصيات الفنية لمختلف المحاصيل.



افات القطن



الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية



الدكتور ممدوح السباعى رئيس مكافحة الافات



حملات مرورية على حدائق المانجو



رئيس مكافحة الافات



زراعات القطن



محصول القطن



ممدوح السباعى وعباس الشناوى