صور.. أئمة مساجد وحاخامات فى مسيرة بالدراجات بألمانيا دعما لاحترام الأديان

برلين (أ ف ب)

شارك حاخامات وأئمة فى تظاهرة، الأحد فى وسط برلين ركبوا خلالها دراجات هوائية، بمقعدين من أجل اظهار تأييدهم لاحترام الاديان ورفضهم لمعاداة السامية.

وجرت التظاهرة تحت عنوان "لقاء من أجل الاحترام"، بدعم من مجموعات دينية ومدنية بينها "منزل مؤسسة واحدة" الذى يشكل مساحة التقاء للصلاة بين المسلمين والمسيحيين واليهود.

وقال الداعية المسلم أندر جتين الذى شارك فى المسيرة التى شاركت فيها 25 دراجة هوائية "نحن الأئمة والحاخامات نريد أن نعطى المثل الصالح".

وانطلقت المسيرة من النصب التذكارى لضحايا محرقة اليهود مرورا بمعابد يهودية ومساجد وصولا إلى ساحة بيبل حيث احرق النازيون عام 1933 الكتب التى لا تتماشى مع عقيدتهم.

وعبرت المسيرة الدراجة ساحة برايتشيد حيث كنيسة القيصر فيلهلم التى شهدت فى 2016 عملية دهس تبنّاها تنظيم داعش أسفرت عن سقوط 12 قتيلا.

وخلال المسيرة تشارك أمام وحاخام وقس عربة "توك توك"، وقال الحاخام اندرياس ناخاما "نحن نشارك فى مسيرة الدراجات لان عالمنا لا يريد ان يصدق ان الها نتفق حوله خلقنا جميعا".

بدوره وصف الامام سانجى الرحلة المشتركة بانها "مهمتنا لحفظ السلام" حيث "يتشارك ائمة وحاخامات وقساوسة عربة... ويتشاركون المسؤولية".



أحد الأئمة يقود الدراجة ومن خلفة حاخام يهودى



جانب من المسيرة فى برلين



حاخام يقود الدراجة ومن خلفة إمام مسجد