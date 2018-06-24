شركة تابعة لبنك جيه بى مورجان تبيع حصتها فى البنك السعودى للاستثمار

رويترز

قال البنك السعودى للاستثمار في بيان اليوم الأحد إن شركة تابعة لبنك جيه.بى مورجان تشيس آند كو وافقت على بيع حصة الأقلية التى تملكها في البنك السعودى للاستثمار مقابل 759.3 مليون ريال (203 ملايين دولار).

وقال جيه بى مورجان فى بيان منفصل عن الصفقة إن شركة جيه.بى مورجان الدولية للتمويل التى تملك حصة أقلية فى البنك السعودى للاستثمار منذ عام 1976 ستبيع حصتها للبنك السعودى.

ولم يكشف جيه.بى مورجان، وهو البنك الأمريكى الوحيد الذى يقدم خدمات مصرفية تجارية وخدمات تداول الأسهم فى المملكة، عن حجم الصفقة أو شروطها المالية.

وجيه.بى مورجان من البنوك التي تقدم استشارات للطرح العام الأدولى لأسهم ارامكو السعودية الذي قد يكون الأكبر في العالم كما يسعى للاستفادة من فرص أخرى نابعة من الإصلاحات التى يدعمها ولى العهد الأمير محمد بن سلمان الذى يريد أن يقلل اعتماد المملكة على النفط.

وقال بدر العمودى أكبر مسؤولى جيه.بي مورجان في المملكة "عالميا صفت الشركة حيازات ومشروعات غير أساسية خلال السنوات القليلة الماضية وصفقة البيع المقترحة تتماشى مع جهود الدمج".

وأضاف "نحن متفائلون ومتحمسون للآفاق الاقتصادية فى المملكة والفرص التي تتيحها رؤية 2030 وقدرة شركتنا على دعمها".

وقال البنك السعودى إن الاتفاق يشمل بيع الأسهم بسعر 13.50 ريال للسهم. وجرى تداول السهم مرتفعا 0.4 % عند 17.80 ريال فى التعاملات المبكرة اليوم.

وأكبر مساهم فى البنك السعودى للاستثمار مؤسسات تابعة للحكومة السعودية تستحوذ مجتمعة على حصة 34.6 % في عاشر أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول بحسب بيانات تومسون رويترز.