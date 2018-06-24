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زوجة تتهم مدير عام بالمعاش بوضع السم لأبناء زوجها فى بسيون

الأحد، 24 يونيو 2018 04:48 م
زوجة تتهم مدير عام بالمعاش بوضع السم لأبناء زوجها فى بسيون اسعاف
الغربية أحمد زيادة
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استقبلت مستشفى بسيون المركزى 5 حالات تسمم من أسرة واحدة من مدينة بسيون وتم إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاهم ، وقد تم خروج ثلاثة وبقى إثنان حالتهما سيئة وذلك لاستكمال العلاج والمتابعة وهما "نرمين أيمن وفا 18 سنة وشقيقها إيهاب أيمن وفا 8 سنوات".

وقد اتهمت زوجة الأب السيدة ( إيمان م . إ )، زوج عمة الأولاد المصابين ويدعى ( الحسينى  أ . ب ) 62 سنة مدير عام بالمعاش ،أنه من وضع السم فى طعام الأولاد وتم تحرير محضر رقم 10656 وتم العرض على نيابة بسيون وجارى عمل تحريات المباحث .

 

 


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