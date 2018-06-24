روسيا تدين محاولة اغتيال رئيس زيمبابوى

موسكو (أ ش أ)

أدانت السفارة الروسية لدى زيمبابوى، اليوم الأحد، محاولة الاغتيال التى تعرض لها رئيس زيمبابوى إيميرسون منانجاجوا، يوم أمس السبت.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان أصدرته السفارة أن "سفارة روسيا الاتحادية لدى زيمبابوى تدين بشدة أعمال العنف التى وقعت أمس خلال تجمع انتخابى فى مدينة بولاوايو، ونعتبر أن هذه الأشياء غير مقبولة فى الصراع السياسي، فضلا عن أننا نشارك رغبة الشعب الزيمبابوى الصديق فى إجراء انتخابات سلمية وهادئة، ونتمنى الشفاء العاجل للضحايا".

وضرب انفجار، يوم أمس السبت، استاد "وايت سيتى" بزيمبابوى، عقب خطاب للرئيس إيميرسون منانجاجوا، إلا أنه لم يصب بأذى، بحسب وسائل إعلام.

وقالت صحيفة "ذا هيرالد" الزيمبابوية أن الانفجار "أعقب خطابا لمنانجاجوا أمام الآلاف من الأشخاص"، مشيرة إلى أنه "تم تأمين الرئيس بنجاح ودون أن يصاب بأذى".

ونقلت هيئة بث زيمبابوى "زد بى سى" عن متحدث للرئاسة قوله إنهم "فى انتظار معرفة سبب الانفجار من الشرطة"، مضيفة أن "عدد المصابين جراء الانفجار غير معروف بعد".