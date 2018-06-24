رئيس وزراء باكستان السابق يعلن عزمه العودة لبلاده بعد تحسن حالة زوجته الصحية

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أعلن رئيس الوزراء الباكستانى السابق نواز شريف، اليوم السبت، عزمه العودة إلى باكستان بعد تحسن حالة زوجته الصحية التى تعالَج فى بريطانيا منذ أشهر.

ونقلت قناة "جيونيوز" الباكستانية، عن شريف، قوله إن زوجته كلثوم نواز، تصارع من أجل حياتها، موضحاً أنه لا يستطيع الآن العودة قائلاً إلى الصحفيين "هل أستطيع التفكير فى العودة إلى باكستان فى مثل هذه الظروف وكلثوم على جهاز التنفس الصناعى؟، سنقرر فى مسألة العودة لباكستان حالما تتحسن صحة كلثوم خلال الأيام القليلة القادمة".

وكانت الحالة الصحية لزوجة رئيس الوزراء الباكستانى السابق نواز شريف قد تدهورت مؤخراً عقب تعرضها لسكتة قلبية فى إحدى مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، وقالت أسرة شريف إن كلثوم نواز تم وضعها على جهاز التنفس الصناعى، وذلك أثناء خضوعها للعلاج من جراحة سرطان الحنجرة، وقالت نجلة شريف، إن والدتها قد تدهورت صحتها أثناء إقلاعهم بالطائرة إلى لندن.

يُذكر أن شريف، الذى شغل منصب رئيس الحكومة للمرة الثالثة منذ تسعينات القرن الماضى، كان متهما فى قضية فساد "وثائق بنما"، وهى وثيقة تم تسريبها من أرشيف مكتب المحاماة البنمى "موساك فونسيكا"، وسمحت بكشف أموال يخفيها مسؤولون سياسيون ورياضيون وفنانون كبار فى ملاذات ضريبية، وبين هذه الشخصيات ثلاثة من أبناء نواز شريف الأربعة.