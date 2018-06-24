رئيس زيمبابوى يناشد مواطنيه بالتحلى بالوحدة رغم خلافاتهم السياسية

هرارى أ ش أ

طالب رئيس زيمبابوى، إيمرسون منانجاجوا، المواطنين بضرورة التمسك بالوحدة رغم الخلافات السياسية، وذلك عقب الانفجار الذى استهدف فى وقت سابق اليوم السبت اجتماعا انتخابيا لمؤيديه.

وأكد منانجاجوا - فى كلمة ألقاها بعد الانفجار - أنه لن يسمح لمثل هذا الفعل الذى وصفه بـ"العنيف والجبان والذى يخلو من أى مغزى" بأن يعترض طريق الشعب الذى يمضى قدما نحو إجراء انتخابات رئاسية فى 30 يوليو المقبل.

كما أشار منانجاجوا - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سي" نيوز الأمريكية - إلى أنه قام بزيارة مصابى الانفجار الذى وصفته وسائل الإعلام بأنه "محاولة اغتيال"، بغرض الاطمئنان عليهم، حيث يتلقون العلاج اللازم فى المستشفى.

وكانت شرطة زيمبابوى قد فتحت تحقيقًا للوقوف على ملابسات هذا الانفجار الذى وقع بعد ثوان قلائل من خطاب منانجاجوا الذى ألقاه فى استاد رياضى بمدينة بولاوايو الزيمبابوية فى حضور حشد من مؤيديه.

يشار إلى أن منانجاجوا أصبح رئيسًا لزيمبابوى فى نوفمبر الماضى، بعد تنحى الرئيس السابق روبرت موجابى وسط ضغط عسكرى وشعبي.