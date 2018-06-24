رئيس جهاز الإحصاء: تحريك أسعار المحروقات تأثيره "محدود" على معدل التضخم

كتبت - هبة حسام

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن قرار تحريك أسعار المحروقات الذى أقرته الحكومة خلال الأيام الماضية لن يؤثر على معدل التضخم بشكل كبير، ولن يعود به لمعدلات ما بعد التعويم، مؤكدا أن تأثيره "محدود".

وأضاف بركات فى تصريحات صحفية على هامش ورشة عمل دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التى عقدها جهاز الإحصاء اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن منظمة الفاو ومنظمات دولية أخرى، أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة والاستمرار فيها حتى الآن من خلال تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة تطبيق وسائل النقل للتعريفة المحددة هو ما سيساهم فى جعل التأثير على معدل التضخم محدود.

وأشار رئيس جهاز الإحصاء إلى أن الإجراءات التى تتخذها الدولة حاليا، هى خطوات فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يحتاج منا تحمل مصاعبه لجنى ثماره خلال الفترة المقبلة، والتى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى من قبل بأنها ستكون خلال العامين المقبلين.