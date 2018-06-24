رئيس الوزراء عقب لقائه على عبد العال: بيان الحكومة أمام البرلمان قبل 4 يوليو

نور على _نورا فخرى - تصوير حازم عبد الصمد

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن لقائه بالدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، كان بهدف التنسيق بشأن إلقاء بيان الحكومة أمام المجلس.

وأضاف مدبولى، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم، أنه وفقا للدستور فإن بيان الحكومة لابد أن يتم إلقائه أمام البرلمان قبل يوم الأربعاء المقبل، لافتا أنه سيتم تحديد الموعد مع المجلس لاحقا.

يذكر أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى أدت اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية يوم 14 يونيو، وتنتهى مدة 20 يوما التى حددتها الللائحة الداخلية يوم الأربعاء القادم الموافق 4 يوليو.

ويعد هذا أول لقاء بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب عقب تشكيل الحكومة الجديد.

يذكر ان مجلس النواب رفع جلساته اليوم لينعقد مجددا يوم الأحد القادم أول يونيه

والدستور ينص على أن يكون إلقاء بيان الحكومة خلال 20 من تشكيلها.

ووفقاً للمادة 126 من لائحة مجلس النواب، يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم، و يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين.

ويتم دراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، و يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس سيصدر خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.

وإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة





















