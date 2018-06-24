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دخول طلاب الثانوية العامة لجان مدارس شبرا لأداء امتحانات الديناميكا والأحياء

الأحد، 24 يونيو 2018 09:01 ص
دخول طلاب الثانوية العامة لجان مدارس شبرا لأداء امتحانات الديناميكا والأحياء امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود راغب
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دخل طلاب الثانوية العامة لجان مدرستى شبرا الإعدادية بنين، ومدرسة التوفيقية بروض الفرج بمحافظة القاهرة، لأداء امتحان الديناميكا، وعلم النفس والاجتماع والأحياء.
 
وتجمع و أولياء الأمور، أمام لجان الثانوية العامة بمدرسة، للاطمئنان على أبنائهم خلال دخول لجان الامتحانات.
 
الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة فى مصر بدأت الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر  قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.
 
ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل  مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
 

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