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حفتر يؤكد لرئيسى البرلمان والحكومة ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية لليبيين

الأحد، 24 يونيو 2018 11:10 ص
حفتر يؤكد لرئيسى البرلمان والحكومة ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية لليبيين القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر
كتب أحمد جمعة
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استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بمقر القيادة العامة في الرجمة رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح عيسى، ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، حيث قدما التهنئة للقائد العام والقوات المسلحة الليبية بانتصار الاجتياح المقدس لتحرير الهلال النفطي من أيدى الغزاة والعابثين، وكذلك بانتصارات القوات المسلحة في درنة واقتراب إعلان تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية.
 
وبحث الاجتماع الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد وكذلك المستجدات على الساحة المحلية والدولية.
 
وأكد القائد العام للجيش الليبى، على ضرورة وضع حلول تخرج المواطن الليبي من عنق الزجاجة، بما يكفل تحسين ظروفه المعيشية، وكذلك الاهتمام بملف النازحين والمناطق المحررة، مؤخرا وضرورة العمل على إرجاع الحياة فيها، مثمنا كل الجهود المبذولة فى هذا الصدد
 
 
فيما قال مكتب الإعلام للحكومة الليبية المؤقتة، أن الاجتماع أكد على ضرورة وضع حلول تخرج المواطن الليبي من عنق الزجاجة بما يكفل تحسين ظروفه المعيشية، وكذلك الاهتمام بملف النازحين والمناطق المحررة مؤخرا، وضرورة العمل على إرجاع الحياة فيها، مثمنين كل الجهود المبذولة في هذا الصدد.
 
 
هذا ووضع رئيس الحكومة الليبية المؤقتة المجتمعين في صورة عمل لجان الأزمات المنبثقة عن الحكومة المؤقتة وعملها في درنة والهلال النفطي ووضع الحكومة لكافة إمكانياتها في هذا الشأن، واهتمامها منقطع النظير بالجرحى والمبتورين.
 
 
كما أكد الثنى على عمل وزارة الداخلية الليبية خلف خطوط القوات المسلحة في محاور القتال وتأمين ظهرها، وكذلك عمل الشؤون الاجتماعية على الأسر النازحة وعمل بقية الأجهزة على إدخال الأدوية والأغذية والخدمات لكافة المناطق المحررة.
 

 


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