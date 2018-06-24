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حبس فلاح قتل ابنه بسبب رفضه مساعدته فى أعمال الزراعة بالعياط

الأحد، 24 يونيو 2018 11:52 ص
حبس فلاح قتل ابنه بسبب رفضه مساعدته فى أعمال الزراعة بالعياط حجز - أرشيفية
كتب ــ أحمد الجعفرى
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أمرت نيابة العياط بجنوب الجيزة بحبس "حسب الله.ع" فى الأربعينات من عمره 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل ابنه البالغ من العمر 9 سنوات بقرية بديف بمركز العياط بجنوب الجيزة، لرفضه مساعدته فى أعمال الزراعة.

 

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه عن إصابته بجروح وكدمات فى مناطق متفرقة من جسده، وهو ما أشار إلى وجود شبهة جنائية حول الحادث، وعليه صدر قرار النيابة بتشريح جثة الطفل المجني عليه، وطلبت تقرير الطب الشرعى حول وفاته، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 

وكانت مباحث الجيزة القت القبض على مزارع لاتهامه بقتل ابنه البالغ من العمر 9 سنوات بالعياط، وكشفت التحريات أن المتهم اعتدى على المجني عليه بالضرب حتى فارق الحياة بسبب رفضه مساعدته في العمل.

 

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة العياط بلاغا يفيد مصرع طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، وادعاء والده وفاته نتيجة سقوطه من أعلى سطح المنزل، وبالتحرى تبين أن والد الطفل وراء الاعتداء عليه بالضرب حتى فارق الحياة، بسبب رفض الضحية مساعدته في العمل، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم،  وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.


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