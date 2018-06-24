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حالة الطقس اليوم الأحد 24/6/2018 فى مصر والدول العربية

الأحد، 24 يونيو 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأحد 24/6/2018 فى مصر والدول العربية درجات الحرارة
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الأحد، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقسا معتدلا على السواحل الشمالية حارا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا، لطيفا ليلا .

 

حالة الطقس اليوم فى مصر 

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى على اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بالقاهرة العظمى 35 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24، ومطروح العظمى 28 والصغرى 22 .

 

الطقس فى الأردن نهارا

تكون درجات الحرارة دون معدلاتها العامة نسبة لهذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجة مئوية.

وتسود أجواء صيفية مُعتدلة فى عموم المناطق، مع ظهور بعض السُحب المنخفضة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 

فى خليج العقبة

- الرياح: شمالية، مُعتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (20-60 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

 

ليلاً :

تسود أجواء لطيفة فى عموم المناطق، تميل للبرودة فوق المرتفعات مع ساعات الليل المتأخرة. وتكون الرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة.

 

الطقس فى فلسطين 

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفياً عادياً فى المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً فى باقى المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 


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