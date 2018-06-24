جنح مستأنف تؤجل اسئناف "مستريح مصر الجديدة" على حكم حبسه 3سنوات لـ 8يوليو

كتب حازم عادل

قررت جنح مستأنف مصر الجديدة، تأجيل الاستئناف المقدم من "شريف.ن" المعروف إعلامياً بـ"مستريح مصر الجديدة" على حكم حبسه 3 سنوات مع الشغل لاتهامه ببيع سيارة BMW 700 لأكثر من شخص بمبلغ 500 ألف جنيه حصل عليها من أكثر من شخص، لجلسة 8 يوليو المقبل، لتقديم ما يفيد محل أقامة المتهم لاختصاص المحكمة، وذلك بعد دفع محامى المتهم بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى .

وكانت محكمة مصر الجديدة، قضت بحبس "شريف. ن" الشهير بـ"مستريح مصر الجديدة"، 3 سنوات مع الشغل، فى أول حكم قضائى ضده لاتهامه ببيع سيارة BMW 700 لأكثر من شخص بمبلغ 500 ألف جنيه حصل عليها من أكثر من شخص، فى 2 يونيو الماضى .

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تمكنت من القبض على مستريح جديد بحى مصر الجديدة، لاتهامه بالنصب على العديد من المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية وصلت قيمتها إلى 80 مليون جنيه، بزعم توظيف تلك الأموال فى بيع وشراء السيارات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.