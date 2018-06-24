video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 04:47 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

جنح مستأنف تؤجل اسئناف "مستريح مصر الجديدة" على حكم حبسه 3سنوات لـ 8يوليو

الأحد، 24 يونيو 2018 03:40 م
جنح مستأنف تؤجل اسئناف "مستريح مصر الجديدة" على حكم حبسه 3سنوات لـ 8يوليو صورة أرشيفية
كتب حازم عادل
إضافة تعليق
قررت جنح مستأنف مصر الجديدة، تأجيل الاستئناف المقدم من "شريف.ن" المعروف إعلامياً بـ"مستريح مصر الجديدة" على حكم حبسه 3 سنوات مع الشغل لاتهامه ببيع سيارة BMW 700  لأكثر من شخص بمبلغ 500 ألف جنيه حصل عليها من أكثر من شخص، لجلسة 8 يوليو المقبل، لتقديم ما يفيد محل أقامة المتهم لاختصاص المحكمة، وذلك بعد دفع محامى المتهم بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى .
 
وكانت محكمة مصر الجديدة، قضت بحبس "شريف. ن" الشهير بـ"مستريح مصر الجديدة"، 3 سنوات مع الشغل، فى أول حكم قضائى ضده لاتهامه ببيع سيارة BMW 700  لأكثر من شخص بمبلغ 500 ألف جنيه حصل عليها من أكثر من شخص، فى 2 يونيو الماضى .
 
كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تمكنت من القبض على مستريح جديد بحى مصر الجديدة، لاتهامه بالنصب على العديد من المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية وصلت قيمتها إلى 80 مليون جنيه، بزعم توظيف تلك الأموال فى بيع وشراء السيارات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط مستريح جديد جمع مليونى جنيه من ضحاياه بقنا

ننشر تفاصيل التحقيقات مع مستريح مصر الجديدة.. المتهم يواجه تهم "النصب" و"تزوير فى محررات رسمية" و"سرقة سيارات" و"خيانة أمانة" و"تحرير شيكات بدون رصيد" بقيمة 80 مليون جنيه.. وعشرات البلاغات تنهال ضده

مستريح مصر الجديدة

محكمة

محكمة مصر الجديدة

جنح مصر الجديدة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
الأهرام سبورت يضم طارق حامد وعلى جبر من الزمالك بـ5 ملايين دولار

الأهرام سبورت يضم طارق حامد وعلى جبر من الزمالك بـ5 ملايين دولار

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

صور.. "أمن الجيزة" يكشف غموض مقتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بعد مرور 5 أيام.. الأب وراء ارتكاب الجريمة ويعترف: خفت عليهم من الفقر بعد خسارة ثروتى فى البورصة.. والتحريات تكشف: يعانى من مرض نفسى

صور.. "أمن الجيزة" يكشف غموض مقتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بعد مرور 5 أيام.. الأب وراء ارتكاب الجريمة ويعترف: خفت عليهم من الفقر بعد خسارة ثروتى فى البورصة.. والتحريات تكشف: يعانى من مرض نفسى

للمرة الأولى فى تاريخ المملكة.. اليوم المرأة السعودية تقود سيارتها وسط اهتمام دولى.. المشاهير يوثقون اللحظات الأولى وفرحة السعوديات بعد الانطلاق.. تخصيص مواقف خاصة للنساء.. وسعوديات: شكرا خادم الحرمين.. فيديو

للمرة الأولى فى تاريخ المملكة.. اليوم المرأة السعودية تقود سيارتها وسط اهتمام دولى.. المشاهير يوثقون اللحظات الأولى وفرحة السعوديات بعد الانطلاق.. تخصيص مواقف خاصة للنساء.. وسعوديات: شكرا خادم الحرمين.. فيديو

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة