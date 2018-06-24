جنايات سوهاج تقضى بإعدام 4 متهمين بقتل شخص فى خصومة ثأرية

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد وبإجماع الأراء، بإعدام المتهمين "أحمد.ح"، و"عبد العال.أ"، و"محمد .ع.ح"، و"حسن.أ.ع"، شنقا ،بعد اتهامهم بقتل "مظهر .ع" أخذا بالثأر بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أكرم عبد المنعم إبراهيم وأحمد عبد الغنى البطل، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2016 بدائرة مركز طما، عندما تلقى مدير أمن سوهاج، بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إطلاق النار عليه من أسلحة آلية.

وكشفت التحريات وجود خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجنى عليه، حيث راقب المتهمون المجنى عليه عدة أيام، وفى أحد الأماكن أطلقوا النار عليه من أسلحة آلية كانت بحوزتهم، حتى سقط على الأرض غارقا فى دمائه، وتوفى فى الحال متأثرا بإصابته.

بعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة أخذا بالثأر، وتم إحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.