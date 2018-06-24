تعرف على أهم الأخبار فى حصاد امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد

انتهى طلبة الثانوية العامة اليوم من أداء امتحان الأحياء والديناميكا وعلم النفس، وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤتمرا صحفيا؛ للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة بعد انتهاء الطلاب من آداء امتحانهم؛ لذا تصحبكم "اليوم السابع" عبر السطور المقبلة فى جولة سريعة ومركزة لأهم أخبار وأحداث الثانوية العامة اليوم.
التعليم: ضبط الطلاب المسئولين عن تصوير أسئلة الأحياء وعلم النفس للثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
التعليم: جميع إجابات طلاب الثانوية تقدر وتحسب الدرجة الأعلى
الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة
التعليم: طلاب من كفر الشيخ وبنى سويف والجيزة وأسيوط صوروا أسئلة الأحياء
امتحانات الثانوية العامة
رضاء بين طلاب الثانوية العامة بشبرا عن مستوى الديناميكا.. وطلاب: الامتحان متوسط
امتحانات الثانوية العامة
التعليم: لا شكاوى من امتحان الأحياء 2018 ومطابق للمواصفات
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
طلاب الثانوية العامة بشبرا عن مستوى علم النفس: "الامتحان مقبول"
امتحانات الثانوية العامة
وزير التعليم ينعى وفاة مراقب بلجنة نجيب محفوظ فى الإسكندرية
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
التعليم: 80.9% نسبة النجاح فى عينة التاريخ للثانوية العامة 2018
الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة
التعليم: 78.5% نسبة النجاح فى العينة العشوائية لمادة الفيزياء للثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
التعليم: طالبة ألقت بنفسها من لجنة امتحان الثانوية العامة فى أسيوط
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
التعليم: ضبط 8 حالات غش اليوم فى امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
التعليم: أسئلة من النماذج الاسترشادية تكررت اليوم بامتحان علم النفس والاجتماع
الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة
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