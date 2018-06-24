تعرف على أهم الأخبار فى حصاد امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد

كتبت سارة الباز

انتهى طلبة الثانوية العامة اليوم من أداء امتحان الأحياء والديناميكا وعلم النفس، وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤتمرا صحفيا؛ للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة بعد انتهاء الطلاب من آداء امتحانهم؛ لذا تصحبكم "اليوم السابع" عبر السطور المقبلة فى جولة سريعة ومركزة لأهم أخبار وأحداث الثانوية العامة اليوم.

امتحانات الثانوية العامة

الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

امتحانات الثانوية العامة





الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

امتحانات الثانوية العامة

الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة