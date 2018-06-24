تأجيل محاكمة 26 متهما فى الهجوم على فندق بشارع الهرم لـ 24 يوليو المقبل

(أ ش أ)

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة 26 متهمًا بالهجوم على فندق بشارع الهرم، إلى جلسة 24 يوليو المقبل، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع .

عقدت المحكمة جلستها، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبدالرحمن صفوت الحسينى وأحمد عبدالحكم .

وأسندت النيابة العامة للمتهمين "منهم 3 هاربين" أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال وهاجموا أحد الفنادق وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.