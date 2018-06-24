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لـ26 سبتمبر..

تأجيل محاكمة عهدى فضلى ومدير إعلانات أخبار اليوم بتهمة الكسب غير المشروع

الأحد، 24 يونيو 2018 01:28 م
تأجيل محاكمة عهدى فضلى ومدير إعلانات أخبار اليوم بتهمة الكسب غير المشروع عهدى فضلى
كتب كريم صبحى
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار حسنى الضبع، اليوم، الأحد، تأجيل محاكمة محمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهانى كامل، القائم بأعمال مدير عام قطاع إعلانات المؤسسة السابق، فى اتهامهما بالكسب غير المشروع، وأجلت نظر القضية لجلسة 26 سبتمبر للمرافعة.

وتضمن أمر إحالة المتهمين، للمحاكمة، أن عهدى فضلى استغل سلطات منصبه فى تمكين هانى كامل من الاستمرار فى القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الإعلانات، رغم علمه ببلوغه سن التقاعد، وصدور حكم قضائى ببطلان استمراره فى عمله، وأنه تحصل على عائد إعلانات قدره 8 ملايين و262 ألفًا و178 جنيهًا، فيما حصل هانى كامل على 12 مليونًا و772 ألفًا و137 جنيهًا، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الصحافة واللوائح المعمول بها فى المؤسسة.


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