تأجيل محاكمة سعاد الخولى و6 آخرين فى اتهامهم بالرشوة لـ 28 يوليو

كتبت أمنية الموجى

أجلت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله، لجلسة 28 يوليو لسماع التسجيلات والشهود الأول والثاني والثالث والرابع، والثالث عشر، والخامس عشر، والعشرون.

صدر القرار من الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد وحسام فتحى.