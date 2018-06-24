انتخابات تركيا.. رئيس حزب معارض يؤكد وجود تزوير لصالح أردوغان

كتب – محمود محيى

حذر كمال كليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهورى، التركى المعارض، اليوم الأحد، من تزايد الشكاوى حول وقوع عمليات تزوير وخروقات انتخابية فى جنوب وجنوب شرق تركيا، وقال "لا يجوز تعريض الانتخابات إلى شكوك".

وعقب الإدلاء بصوته فى لجنة انتخابية بمنطقة جوكور آمبار فى العاصمة أنقرة، قال كليجدار أوغلو، فى تصريح صحفى نقلته صحيفة "زمان" التركية فى نسختها العربية: "لم تواجهنا مشاكل جادة على مستوى تركيا لحد الآن، لكننا تلقينا شكاوى جدية من مناطق معينة".

ودعا كليجدار أوغلو جميع موظفى الحكومة، :"لا تنسوا أنكم موظفو دولة ولستم موظفى حزب سياسى بعينه، أنتم تعملون من أجل حماية الديمقراطية والحرية والدولة، لذا لا ترضخوا لأى ضغوط".

وحول الشكاوى، قال أوغلو: "لا يجوز تعريض الانتخابات إلى شكوك، لأن الشك فى الانتخابات يثير الشك فى الديمقراطية".

وأضاف زعيم المعارضة فى تركيا: “سيدلى المتحدثون باسم الأحزاب بتوضيحات وافية بهذا الخصوص، فى فترة بعد الظهر”.

وتأتى هذه التصريحات فى الوقت الذى تداول النشطاء من مدينة أورفا شرق تركيا وضع عدد كبير من الأصوات لصالح حزب أردوغان فى الصناديق الاقتراع فى إحدى لجان الانتخابية فى منطقة سروج.

كما أوقف المواطنون شخصا ومعه 1000 بطاقة انتخابية فى مدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا.

وقال شهود عيان، إن مراقبى انتخابات تابعين لحزب الشعب الجمهورى المعارض تعرضوا للضرب أجبروا على مغادرة أحد مراكز الاقتراع وذلك فى مدرسة بمدينة شانلى أورفا جنوب تركيا.

وكان المرشح الرئاسى عن حزب الشعب الجمهورى محرم إينجه أدلى بصوته صباح اليوم فى الانتخابات الرئاسية فى مدينة يالوفا شمال تركيا.

وقال إينجه فى تصريحاته للصحفيين من أمام لجنته الانتخابية عقب التصويت، إنه سيحترم إرادة الشعب التركى مشددا أن الشعب سيقول كلمته النهائية اليوم.

وأضاف إينجه أنه سيتوجه اليوم إلى أنقرة وتحديدا أمام لجنة العليا للانتخابات وذلك لمتابعة سير عملية فرز ومنع أى محاولات تزوير محتمل هناك.