انتخابات تركيا.. انتهاء التصويت رسميا فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتركيا

إسطنبول (رويترز)

انتخابات تركيا..

انتهى التصويت رسميا اليوم الأحد، فى انتخابات تركيا "الانتخابات الرئاسية والبرلمانية" والتى تمثل أكبر تحد انتخابى للرئيس رجب طيب إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم ذى الجذور الإسلامية منذ وصولهما إلى السلطة قبل أكثر من 15 عاما.

وأغلقت صناديق الاقتراع فى أنحاء البلاد الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلى (1400 بتوقيت جرينتش). ولا توجد فى تركيا نتائج اعتمادا على استطلاع رأى الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع ومن المتوقع ظهور نتائج أولية خلال ساعات.