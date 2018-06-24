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الأحد، 24 يونيو 2018 05:04 م
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اليوم.. "يلا أونلاين" يستعرض تأثير الأدوات التكنولوجية على قضاء إجازة المصيف

الأحد، 24 يونيو 2018 04:58 م
اليوم.. "يلا أونلاين" يستعرض تأثير الأدوات التكنولوجية على قضاء إجازة المصيف برنامج يلا اون لاين
كتب حسن رمضان
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يستعرض برنامج "يلا أونلاين" المذاع عبر راديو نغم إف، فى حلقة اليوم الأحد، تأثير الأدوات التكنولوجية على قضاء إجازة المصيف، وأكثر الأجهزة التى لا نستطيع الاستغناء عنها خلال المصيف.
 
كما يستعرض البرنامح مجموعة من الأخبار التكنولوجية، تتضمن التعريف بالأسعار الجديدة لخدمة كريم، وكذلك الأساليب الجديدة التى طورتها يوتيوب لخدمة أصحاب القنوات الرسمية.
 
ويعد برنامج "يلا أونلاين" أضخم برنامج إذاعى متخصص في التكنولوجيا، ويذاع يومى الأحد والخميس فى الرابعة مساء عبر محطة نغم إف إم على تردد ١٠٥.٣ ويقدمه هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوى وخلود نادر، برعاية سامسونج وفودافون، ومن إنتاج شركة POD الوكيل الإعلانى لقنوات راديو النيل.

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