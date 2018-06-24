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اليوم السابع: النائب العام يطالب الإنتربول بضبط 3 من داعش ليبيا لاتهامهم بالتخابر

الأحد، 24 يونيو 2018 07:48 م
اليوم السابع: النائب العام يطالب الإنتربول بضبط 3 من داعش ليبيا لاتهامهم بالتخابر اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها، غدا، العديد من القضايا المهمة، منها أمر النائب العام بضبط 3 من داعش ليبيا لاتهامهم بالتخابر، إضافة إلى متابعة خاصة لاستعدادات مصر لمباراة مصر والسعودية.

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الاثنين، العديد من الملفات والقضايا المهمة، فى مقدمتها الأمر الدولى الذى أصدره النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بضبط 3 من داعش ليبيا لاتهامهم بالتخابر والاشراك مع مصرى فى جمع معلومات واختطاف مصريين عاملين بدولة ليبيا، إضافة إلى متابعة خاصة لاستعدادات مصر لمباراة مصر والسعودية.


 

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