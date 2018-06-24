اليوم السابع: النائب العام يطالب الإنتربول بضبط 3 من داعش ليبيا لاتهامهم بالتخابر

تتابع اليوم السابع فى عددها، غدا، العديد من القضايا المهمة، منها أمر النائب العام بضبط 3 من داعش ليبيا لاتهامهم بالتخابر، إضافة إلى متابعة خاصة لاستعدادات مصر لمباراة مصر والسعودية.

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الاثنين، العديد من الملفات والقضايا المهمة، فى مقدمتها الأمر الدولى الذى أصدره النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بضبط 3 من داعش ليبيا لاتهامهم بالتخابر والاشراك مع مصرى فى جمع معلومات واختطاف مصريين عاملين بدولة ليبيا، إضافة إلى متابعة خاصة لاستعدادات مصر لمباراة مصر والسعودية.





واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..



النائب العام يطالب "الإنتربول" بضبط 3 من تنظيم "داعش ليبيا" لاتهامهم بالتخابر.. تحقيقات "أمن الدولة": مصرى شكّل مع المتهمين خلية لخطف المصريين وأمد التنظيم بأموال الفدية



على عبدالعال: نتمسك بالسيسى والأيام المقبلة ستشهد انفراجة





السيسى يصدق على قوانين الإسكان الاجتماعى وحماية الآثار وتفضيل المنتجات المصرية



صحيفة أمريكية: والد مسؤولة بالبيت الأبيض يشيد بقطر بعد تلقيه 50 ألف دولار





تراجع كبير فى شكاوى ارتفاع تعريفة النقل والبوتاجاز.. مصادر: الحكومة أوشكت على الانتهاء من برنامجها لعرضه على البرلمان.. والبرنامج يشمل شرحا تفصيليا للمشروعات المختلفة بكل قطاع



التعليم: إجابات أسئلة الثانوية تُقدّر وتحسب الدرجة الأعلى.. رضا حجازى: ضبط 8 حالات غش فى الأحياء وعلم النفس والديناميكا.. واختبارات اليوم الثامن تمت بشكل جيد ومنضبط





مصر تشارك فى الاجتماع الـ 7 لوزراء دفاع دول الساحل والصحراء بنيجيريا.. الاجتماع بحث سبل وآليات تعزيز التعاون بين مختلف دول التجمع فى مجال محاربة الإرهاب



ننتظر نتيجة الثانوية لتحديد أعداد القبول بالكليات.. الأعلى للجامعات: بدء العام الدراسى 22 سبتمبر المقبل





وزيرة الصحة: نجهز حاليا حزمة من الإصلاحات لدعم قطاع الدواء.. هالة زايد: القيادة السياسية مهتمة بالقضاء على نقص الدواء.. ونعمل على تطوير نظم التأكد من مطابقة الأدوية للمواصفات منعا لغشها



رئيس شعبة الدواجن: بورصة بنها مجموعة من السماسرة





المؤبد لـ 4 أمناء شرطة هربوا سجناء بالإسماعيلية



المتهم: خفت من الفقر بعد الخسارة فى البورصة.. نجل الفنان المرسى أبوالعباس يعترف بقتل زوجته وطفلتيه





مصر والسعودية تودعان المونديال.. وكوبر فى جلسة "دردشة" قبل المباراة: لاعبو المنتخب لم يخذلونى.. حافظوا على هذا الجيل الذى قدم أفضل ما لديه فى المونديال.. حققت شروط التعاقد مع الجبلاية.. اعتدت على النقد فى جميع تجاربى التدريبية.. ولن أستمر مع الفراعنة "بالعافية"



173 لاعبا ولاعبة يمثلون البعثة.. مصر تحصد الذهب والفضة فى دورة البحر المتوسط



