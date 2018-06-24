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اليمن وبرنامج الأغذية العالمى يبحثان خطة إغاثة الساحل الغربى

الأحد، 24 يونيو 2018 06:23 م
اليمن وبرنامج الأغذية العالمى يبحثان خطة إغاثة الساحل الغربى وزير التنمية المحلية اليمنى خلال الاجتماع
إيمان حنا
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بحث وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، اليوم، فى العاصمة المؤقتة عدن، مع ممثل برنامج الاغذية العالمى، محمد على، ونائب الممثل الدكتور جمال المجالى، خطة اغاثية شاملة ومتكاملة مشتركة لإغاثة الساحل الغربى من المخا فى محافظة تعز إلى محافظة الحديدة، والاتفاق على تخصيص 70 ألف طن من المواد الإغاثية والانسانية اللازمة لكافة مناطق الساحل الغربى، كمرحلة أولية. والوسائل الآمنة لإيصال تلك المواد، إضافة لمواجهة أى متطلبات إغاثية طارئة.

ناقش فتح، مع ممثل البرنامج آليات وصول الاغاثة إلى محافظات البيضاء وحجة وكافة المحافظات المتاثرة بصورة كبيرة من الحرب التى تقودها المليشيات الانقلابية بحق أبناء الشعب اليمنى.

كما ناقش فتح مع ممثل البرنامج، إيجاد مخازن فى محافظة سقطرى لتخزين المواد الاغاثية والايواية لمواجهة  الطوارئ، إضافة إلى بحث مساهمة البرنامج بفعالية في دعم برامج المرحلة الثانية من العملية الاغاثية والبرامج العاجلة والمشاريع المرتبطة بحياة الناس في المدى القصير والمتوسط والمحققة تعزيز الاستقرار في المحافظات المحررة كمرحلة، بما ينسجم مع التوجة الحكومي في الانتقال الى مرحلة التنمية وتعزيز الاستقرار.

وأكد فتح حرص واهتمام القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدربه منصور هادى، والحكومة على إيصال المواد الاغاثية وأن يستفيد منها كافة المحتاجين في كافة المحافظات دون استثناء.

ممثل برنامج الأغذية بمركز الملك سلمان
ممثل برنامج الأغذية بمركز الملك سلمان

وشدد فتح، على أهمية قيام كافة المنظمات الاغاثية بمزيد من الجهود العاجلة لإغاثة مناطق الساحل الغربى، مثمنا دور الأشقاء فى دول مجلس التعاون الخليجي فى تقديم الدعم الاغاثي العاجل لمحافظة الحديدة ومناطق الساحل الغربى، حضر اللقاء ووكيل وزارة الإدارة المحلية عوض مشبح، ومنسق اللجنة العليا للأغاثة جمال بلفقيه.

من جانبه، أكد أشرف حمودة، ممثل برنامج الأغذية العالمى بمركز الملك سلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البرنامج يعد أكبر منظمة تعمل فى اليمن منذ 20 عاما ليس فى مجال توزيع السلال الغذائية فقط فقط ولكن مسئول عن الأعمال اللوجيستية فى 19 محافظة يمنية مثل توصيل الوقود للمستشفيات والمرافق الأساسية.

وأشار حمودة، إلى أنه خلال 3 سنوات من 2015 إلى 2018 وزع البرنامج أكثر من مليوم و253 ألف طن أغذية بمعدل 15 مليون سلة غذائية على متوسط 8 ملايين يمنى هم الأكثر احتياجا، مؤكدا أن المنظمة تصل حتى للأماكن التى تقع تحت سيطرة الحوثيين مثل صنعاء فالمهم هو إغاثة الإنسان اليمنى أينما كان.


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