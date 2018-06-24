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المهن التعليمية تنعى معلم بإدارة إدكو وتتابع مصابى حادث المنيا

الأحد، 24 يونيو 2018 05:09 م
المهن التعليمية تنعى معلم بإدارة إدكو وتتابع مصابى حادث المنيا خلف الزناتي نقيب المعلمين - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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نعت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب المراقب على احمد شلبي الإخصائي الاجتماعي بإدارة إدكو التعليمية والمكلف بالمراقبة على امتحانات الثانوية العامة بلجنة نجيب محفوظ بالإسكندرية، الذى وافته المنية اليوم الأحد إثر توجه لأداء عمله.

وكلف نقيب المعلمين احمد رمضان نقيب معلمي شمال البحيرة بسرعة انهاء إجراءات إعانة الوفاة وأوراق المعاش وتشكيل وفد من النقابة الفرعية لتقديم واجب العزاء لأسرة المعلم المتوفى.

وفي نفس السياق تلقت غرفة عمليات النقابة المركزية اخطار من النقابة الفرعية للمعلمين بالمنيا يفيد بوقوع حادث سير لثلاثة من مراقبي الثانوية العامة أثناء سفرهم من محافظة بني سويف الى محافظة المنيا للقيام بأعمال المراقبة، وكلف " الزناتي " مصطفى الديب رئيس النقابة الفرعية للمعلمين ببني سويف ومحمد عبد اللطيف رئيس النقابة الفرعية بالمنيا بمتابعة حالة المعلمين المصابين وتقديم تقرير عاجل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.  


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