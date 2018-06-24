المؤسسة الوطنية للنفط الليبية: إخماد جميع حرائق خزانات رأس لانوف

كتب أحمد جمعة

قام خالد بوخطوة، مدير عام الادارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والامن والتنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط الليبية، ورئيس لجنة الطوارئ في الهلال النفطي بزيارة ميناء رأس لانوف ومرافقة فرق الإطفاء والصيانة أثناء قيامهم بتقييم الأضرار الحاصلة؛ فيما يقوم الأخصائيون بدراسة المكان عن كثب بغية تقدير الموعد المناسب لاستئناف العمل بالميناء، موضحين أنه سيتم الإعلان عن ذلك للشعب الليبي ولسوق النفط العالمي في الوقت المناسب.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط، أنه تم إخماد الحرائق فى جميع الخزانات بحظيرة رأس لانوف، وذلك بعد طرد إبراهيم الجضران والميليشيات المتحالفة معه من المنطقة، موضحة أنه وعلى الرغم من أنّ الأضرار التّى لحقت بالخزانات 2 و 12 كانت جسيمة، إلا أن هؤلاء الشجعان قد تمكّنوا من إنقاذ الخزانات 5 و 6 بفضل العمل المثالى الجبار الذى قام به هؤلاء العاملين، وهو ما يسمح بمتابعة عمليات التصدير.