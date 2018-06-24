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الليلة.. القمر الأحدب يقترن بالمشترى فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

الأحد، 24 يونيو 2018 03:30 ص
الليلة.. القمر الأحدب يقترن بالمشترى فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة القمر الأحدب قرب المشتري
كتب محمود راغب
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تشهد سماء الوطن العربي الليلة وقوع القمر الأحدب المتزايد بالقرب من كوكب المشترى بحالة اقتران فى ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة، وهى فرصة مثالية للتصوير.
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير  لها، أن وقوع القمر بقرب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء، فالقمر يبعد عنا 390,000 كيلومتر في حين ان المشتري يبعد 1,800 مرة المسافة التى تفصلنا عن القمر. 
 
وتابعت أن المشترى الآن يقع أمام نجوم الميزان وسيبقى كذلك لعدة أشهر مقبلة، و يرصد قرب نجم الزبانى الجنوبي أحد نجوم الميزان وكليهما يمكن أن يشاهد بسهولة سويا من خلال المنظار الثنائي العينية.
 
ويعتبر كوكب المشترى رابع ألمع جسم فى قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة ولكن في الوقت الحالي كوكب المريخ يزداد لمعانه وقريبا سوف يفوق لمعان المشتري وسيصبح المريخ رابع ألمع جسم فى قبة السماء وذلك مع اقترابه من الأرض.
 
 

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القمر

المشترى

الوطن العربى




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