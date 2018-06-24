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الكويت: لجنة لمراقبة السوق من دول أوبك وخارجها لبحث زيادات الإنتاج

الأحد، 24 يونيو 2018 10:17 ص
الكويت: لجنة لمراقبة السوق من دول أوبك وخارجها لبحث زيادات الإنتاج اوبك - ارشيفية
دبى- رويترز
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نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية فى ساعة متأخرة من مساء السبت، عن وزير النفط بخيت الرشيدى قوله إن لجنة مراقبة تضم دولا من أوبك وخارجها ستبحث كيفية توزيع زيادات إنتاج النفط بين الدول المنتجة.

وحول توزيع آلية توزيع حصص الإنتاج بين الدول الأعضاء من داخل وخارج أوبك بعد التوصل لاتفاق على زيادة الانتاج بالعودة إلى الالتزام بنسبة 100%، بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها من قبل قال "إن هذه المسألة ستترك لاحقا للجنة مراقبة السوق.. بهدف الوصول إلى أفضل نتيجة لتوزيعها بين الدول الأربع والعشرين المشاركة فى اتفاق فيينا".

وتشارك أوبك وحلفاؤها منذ العام الماضى فى اتفاق لخفض الإنتاج لـ 1.8 مليون برميل يوميا


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