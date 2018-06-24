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القبض على 6 عاطلين لاتهامهم بسرقة 20 ألف جنيه من شخص فى المنوفية

الأحد، 24 يونيو 2018 08:32 ص
القبض على 6 عاطلين لاتهامهم بسرقة 20 ألف جنيه من شخص فى المنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمد فتحى
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تمكنت مباحث مركز أشمون بالمنوفية، من 6 عاطلين وذلك لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ مالى 20 ألف جنيه عن طريق المغافلة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية ،إخطارا من العميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية ،يفيد من تلقيه بلاغا من " م .ع. ع. " 56 عاما بدون عمل ومقيم المحطة ،الخطاطبة ،الجيزة  أنه حال  تواجده مع " ا. ا. م. " 23 عاما سائق توك توك ومقيم قرية سمادون  دائرة المركز ،وسيرهما بطريق كفر الطراينة - أشمون للتوجه إلي مدينة أشمون ، قام الأخير بالإتفاق مع آخرين بمغافلته والإستيلاء منه على  مبلغ مالي قدرة 20 ألف جنيه.

تمكنت وحدة مباحث المركز ، من ضبط المتهم ومركبة التوك توك .. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع كل من ، " ح .م. " 19 عاما بدون عمل ،" ع .ح.ا. "  21 عاما سائق توك توك ،" م .س. ب."  28 عاما سائق توك توك . ،" ا.ع.ا "  32 عاطل ،" ا .ن.ا. " 21 - عاما وجميعهم مقيمين قرى المركز .

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة بالإشتراك مع قائد التوك توك، وبإرشادهم تم ضبط المبلغ المالى ، تم التحفظ علي المتهمين ومركبة التوك توك والمبلغ المالى المضبوطات ،وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 22609  جنح مركز أشمون  لسنة 2018.

 
 
 

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