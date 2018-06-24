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السجن 5 سنوات لعاطل ضبط بحوزته حشيش بقصد الاتجار فى الجيزة

الأحد، 24 يونيو 2018 11:28 ص
السجن 5 سنوات لعاطل ضبط بحوزته حشيش بقصد الاتجار فى الجيزة محكمة -أرشيفية
كتب سليم على
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عاقبت محكمة الطفل بالجيزة، حدث، بالسجن 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة "الحشيش" بالجيزة.
 
 
وصدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية مستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وأمانة سر كريم مصطفى.
 
 
وتحقيقات نيابة الأحداث بالجيزة، كشفت أن الأجهزة الأمنية بالجيزة تمكنت من ضبط حدث يدعي مصطفى محمد سيد، عاطل،17 سنة، محرزا سلاح أبيض وتم ضبطه واستخلاصه منه.
 
 
وأشارت التحقيقات، إلى أنه بتفتيش المتهم عثر على قطع من  مخدر الحشيش ومبلغ مالى من حصيلة تجارته، وهاتف محمول يتواصل من خلاله مع زبائنه، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بغرض الإتجار.

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