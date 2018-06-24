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الأحد، 24 يونيو 2018 06:29 م
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"الزراعة" تلزم مصدرى العنب بـ 8 إجراءات لتصدير المحصول.. تعرف عليها

الأحد، 24 يونيو 2018 05:06 م
"الزراعة" تلزم مصدرى العنب بـ 8 إجراءات لتصدير المحصول.. تعرف عليها محصول العنب - أرشيفية
كتب عز النوبى
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ينشر "اليوم السابع"، عددا من الإجراءات التى أصدرتها الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة المتبعة من قبل المصدرين فى تصدير العنب، خاصة بعد فتح أسواق الجديدة  لزيادة الصادرات الموسم الحالى.

1-  تلتزم الشركات المصدرة بأن يكون لها سجل صادر معتمد من إدارة خدمة المصدرين وباسم المحطة المعتمدة التي تقوم بتعبئة خام العنب بها.

2-  تلتزم الشركات المصدرة بحيازة خطاب التخصيم وتحديد المزارع المعتمدة الخاصة بكل خطاب.

3- تقوم الشركة المصدرة بحفظ سجل الصادر وخطاب التخصيم بالمحطة المعتمدة وعدم التصرف فيهما لأن لجان التفتيش ستطلع عليهما.

 4- فى حالة مرور لجان التفتيش ولم يجدوا السجل أو الخطاب سيتم إيقاف تعامل الشركة والمحطة المعتمدة مع الحجر الزراعى حتى انتهاء التحقيق فى الأمر وسحب لجان الحجر الزراعى.

5- تقوم المحطة المعتمدة بتقديم طلب إلى خدمة المصدرين بالحجر الزراعى لتكليف لجنة دائمة من مهندسى الحجر الزراعى لفحص العنب الجاهز للتصدير .

6- يتم تسجيل أسماء شركات التصدير التى ستقوم بتعبئة العنب لصالحها من خلال هذه المحطة وأيضا كود المزرعة التى سوف يتم التعبئة منها.

7- تلتزم المحطة بالتشغيل لمصدر واحد فقط من كود مزرعة واحد فقط وعدم التعبئة لأكثر من مصدر أو أكثر من كود مزرعة فى  نفس الوقت على خط إنتاج واحد وفى حالة وجود مخالفة لذلك سيتم اتخاذ إجراء قانونى تجاه المحطة المعتمدة.

8- جميع المحطات التى تقوم بتعبئة العنب أن تقدم طلب للحصول على لجنة دائمة للمحطة وسوف تعطى فرصة لتوفيق الأوضاع واستخراج السجلات .


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