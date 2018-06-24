الرئيس التشيكى يعلن تعيين الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة

براج (رويترز)

قال رئيس التشيك ميلوس زيمان اليوم الأحد، إنه قد يعين حكومة جديدة مشكلة من حزبين يوم الثلاثاء أو الأربعاء بعد 8 أشهر من الاضطراب السياسى عقب انتخابات جرت فى أكتوبر.

وتفاوض رئيس الوزراء أندريه بابيش زعيم حزب آنو المنتمى للوسط لتشكيل ائتلاف مع الحزب الاشتراكى الديمقراطى المنتمى ليسار الوسط وبدا الطريق لتشكيل الحكومة مفتوحا يوم الجمعة بعد التوصل لحلول وسط فيما يتعلق بالشخصيات.

وقال زيمان فى مقابلة نشرها موقع بليسك على الإنترنت إنه لا يرى سببا للتأخير بعد لقاء المرشحين لشغل المناصب الوزارية يوم الاثنين.

وكانت العقبة الأخيرة أمام تشكيل الحكومة هى رفض زيمان لمرشح الحزب الاشتراكى الديمقراطى لشغل منصب وزير الخارجية ميروسلاف بوتشى الذى قال إنه ليس معارضا بشكل كاف لقبول المهاجرين فى البلاد. وقد تظل تلك الحقيبة دون من يشغلها مؤقتا.

ولدى الحكومة 93 مقعدا فقط فى مجلس النواب المؤلف من مئتى مقعد وستضطر بذلك للاعتماد على دعم نواب منتمين إلى اليسار المتطرف من الحزب الشيوعى الموالى لروسيا للفوز بتصويت بالثقة بعد شهر من تعيينها.