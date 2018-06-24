الداخلية: ضبط 625 قضية مخدرات و647 متهما خلال أسبوع

كتبت: دينا الحسيني

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وأجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقوات الأمن المركزى، حملات أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 16 حتى 22 يونيو الجارى، وأسفرت جهودها عن ضبط 625 قضية "إتجار وتعاطى فى المواد المخدرة" وبلغ عدد المتهمين فيهم 647 متهمًا.

كما تم ضبط كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 52,145 كيلو، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 42,366 كيلو، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 5,704 كيلو، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 225 جراما.

وكمية من مخدر الفودو وزنت 1,764 كيلو، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,295 كيلو، وكمية من مخدر الشابو وزنت 30 جراما، و24962 قرص مخدر مختلف الأنواع، وضبط 28 قطعة سلاح نارى و65 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة.