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الأحد، 24 يونيو 2018 05:25 م
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الخارجية الإيرانية: فشل الاتفاق النووى سيكون خطيرا جدا لإيران

الأحد، 24 يونيو 2018 05:05 م
الخارجية الإيرانية: فشل الاتفاق النووى سيكون خطيرا جدا لإيران وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف
طهران (أ ف ب)
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نقلت وكالتا أنباء إيرانيتان عن وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف الأحد، قوله إن "فشل" الاتفاق الدولى حول النووى الإيرانى سيكون "خطيرا جدا" لإيران.

ونقلت وكالتا الأنباء الإيرانية والطلابية عن ظريف، أحد مهندسى الاتفاق المبرم فى فيينا فى يوليو 2015، قوله إن "فشل الاتفاق سيكون خطيرا جدا بالنسبة إلينا".

وأضاف ظريف حسب المصدر نفسه "هذا بالطبع ليس الحل الذى اختاره النظام" السياسى الإيرانى.

ولم تدخل الوكالتان فى تفاصيل ما يمكن أن تكون عليه هذه المخاطر على إيران فى حال فشل الاتفاق النووى.

ويتزامن كلام الوزير الإيرانى مع مفاوضات تجرى بين إيران والأوروبيين لانقاذ اتفاق فيينا بعد أن قرر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سحب بلاده منه فى مايو.

ويتواصل تراجع الريال الإيرانى، الذى انخفض بأكثر من 47% منذ سبتمبر الماضى. وفى السوق الموازية كان سعر صرف الدولار الاحد 80 الف ريال إيراني.

واتفاق فيينا المبرم بين الجمهورية الإيرانية والقوى الكبرى (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا) صادقت عليه الأمم المتحدة وأصدرت قرارا بشأنه.

 


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