الحكم بالإعدام بحق عصابة مسئولة عن قتل ضابط عراقى

بغداد (أ ش أ)

أصدر مجلس القضاء الأعلى بالعراق، اليوم الأحد، حكما بالإعدام بحق عصابة مسئولة عن قتل ضابط وسرقة رواتب منتسبين فى وزارة الداخلية.

وقال المتحدث الرسمى لمجلس القضاء الأعلى القاضى عبد الستار بيرقدار، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، أن "المحكمة الجنائية المركزية فى الرصافة نظرت فى قضية قتل وسرقة نفذتها عصابة إجرامية مكونة من خمسة أشخاص"، موضحا أن أفراد العصابة قاموا بقتل ضابط برتبة نقيب فى وزارة الداخلية لسرقة رواتب منتسبين كان مكلفا بإحضارها.

وأضاف بيرقدار، أن "المدانين اعترفوا بتنفيذهم هذه العملية الإجرامية بعد سطوهم على سيارة الضابط فى منطقة الطالبية فى بغداد بعد مراقبتهم له ومعرفتهم بتواريخ توزيع الرواتب فى الوزارة"، موضحا أن العصابة الإجرامية قامت بقتل الضابط بعد مقاومته لهم ومنعهم من سرقة مبلغ الرواتب التى كانت بحوزته.