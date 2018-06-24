الجيش اليمنى يعلن نجاح قواته فى تحرير مرتفعات وادى رسيان بمنطقة البرح غربى تعز

عدن (أ ش أ)

تمكنت قوات الجيش الوطنى اليمنى، اليوم الأحد، من تحرير مرتفعات وادى "رسيان" بمنطقة البرح غربى محافظة تعز وسط مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثى.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى يمنى أن قوات الجيش أحرزت تقدمًا منذ ساعات الصباح الأولى فى مرتفعات وادى رسيان وأحكمت سيطرتها على عدد من الجبل المطل على الوادى إلى جانب عدد من التباب.

وأوضح المصدر اليمنى أن عمليات الجيش والتى انطلقت من مفرق الوازعية تهدف لقطع خطوط الإمداد الأخيرة للمليشيا، والوصول إلى خط الجراحى- تعز المار فى مديرية مقبنة.

ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش اليمنى شاركت فى العمليات وقصفت مواقع المليشيا فى المرتفعات الجبلية المحيطة بوادى "رسيان"، مؤكدا أن المعارك أسفرت عن تكبد المليشيا خسائر بشرية كبيرة فى صفوفها.

وأعلن الجيش اليمنى نجاح قواته فى استكمال تحرير ‏سلسلة جبال تويلق في مديرية رازح جنوب ‏غربي ‏محافظة صعدة باليمن‏.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى يمنى قوله، إن قوات الجيش نفّذت عملية واسعة ‏لتأمين السلسلة ‏الجبلية،‏ وقامت ‏بتمشيط جميع المواقع المحيطة، ‏وتطهير ما تبقى من جيوب ‏للمليشيات الانقلابية في تلك السلسلة، موضحا أن المعارك أسفرت عن ‏تكبيد المليشيات خسائر بشرية كبيرة.‏

وأضاف أن قوات الجيش اليمنى عثرت على مخزن أسلحة يضم ‏صواريخ موجهة وأخرى مضادة للدروع ‏وكميات كبيرة من الألغام والعبوات المختلفة وأجهزة ‏اتصالات عسكرية.‏